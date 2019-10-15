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تنسيقيه الأحزاب: نلتقي بالشباب في حوارات مفتوحة للرد على الشائعات

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ترامب: مايك بنس وبومبيو يتوجهان إلى تركيا غدا

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أبوالغيط عن الأزمة السورية: مأساة ستستمر لسنوات ولا حلول جاهزة للتنفيذ

أبوالغيط عن الأزمة السورية: مأساة ستستمر لسنوات ولا حلول جاهزة للتنفيذ

"مصر تستطيع" يفتح آفاق الاستثمار.. و"دوس": المناخ مناسب جدا

"مصر تستطيع" يفتح آفاق الاستثمار.. و"دوس": المناخ مناسب جدا

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