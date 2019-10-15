استبعد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تطور عدوان أنقرة على سوريا لصدام روسي-تركي.

وأشار "أبو الغيط" إلى أن هذا الصدام لن يحدث إلا إذا قررت روسيا موقفا ما، رغم شكه في ذلك، وأصبح لدمشق والحكومة هناك رؤية مختلفة في هذا الاتجاه، مؤكدا أن روسيا لها اهتمامات تجاه تركيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" وتجاه الولايات المتحدة الأمريكية أكبر من فكرة توغل القوات التركية لـ30 كيلو متر في الأرض السورية، "فروسيا تسعى لاستقطاب أنقرة بعيدا عن الأطلسي وهذه أمور ليست خفية".

ورد "أبو الغيط" خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، على من يقول إن الحكومة السورية مستفيدة من العدوان الذي يجري لكي تحل محل هذه القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية، حيث ذكر أنه لا يجب ألا ننسى أن الحكومة السورية لم تشتبك بالحديث عن هذا الأمر، فهم لهم موقف في دمشق من الوضع في الإقليم السوري.

وأضاف أن هذا الاعتقاد لن يحدث لأن هناك قوة منظمة مسلحة وهي الأكراد وأيضا تركيا على الأرض، وهنا القوة السورية المستنزفة على مدار 8 سنوات لا تستطيع التحرك بحرية على الأرض، إلا في حال وجود سماح بذلك.