أطلقت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع واستخدمت مدافع المياه ضد رجال الإطفاء الذين نظموا احتجاجا على أوضاع العمل في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية أن آلاف رجال الإطفاء من مختلف أنحاء البلاد انضموا لاحتجاج اليوم في العاصمة الفرنسية، مطالبين بتقاضي رواتب أفضل وضمانات بالحصول على مزايا التقاعد والمزيد من الاحترام لمهنتهم.

وأوضحت القناة الأوروبية أن رجال الإطفاء حاولوا تسلق الحواجز الفولاذية التي تم وضعها حول الغرفة الأدنى للبرلمان الفرنسي، حيث قامت الشرطة بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.