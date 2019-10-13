أديب عن مقتل إرهابية على يد الشرطة الفرنسية: بتشتغل في مؤسسة قطرية

علق الإعلامي عمرو أديب، على مقتل إرهابية على يد الشرطة الفرنسية.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "فيه حاجتين بقوا موضة في الإرهاب الفترة دي، وهما استخدام السكاكين السيراميك والطائرات المسيرة".

وأضاف: "السكاكين السيراميك مش بتظهر في أجهزة الكشف عن المعادن، العملية اللي عملها الراجل في قسم باريس وقالوا إنه بيشتغل في الاستخبارات الفرنسية وقتل 4 في القسم تمت بنفس نوع السكاكين".

وتابع: "حنان أبو الهنا اللي قتلتها الشرطة الفرنسية وزوجها كانوا بيعملوا عمليات ويستخدموا فيها سكاكين سيراميك ودا إرهاب جوا مدن فرنسية كبيرة، لكن الأهم إن حنان كانت تعمل في مؤسسة قطر الخيرية".

وتساءل: "تفتكروا مؤسسة قطر الخيرية دي بتشغل معاها إرهابيين ليه، ولآخر لحظة كانت مشرفة على استقبال الأموال من المؤسسة دي وتوزيعها، والفرنسيين بدأ الفار يلعب في عبهم، زي العالم كله الفار ابتدى يلعب في عبه".