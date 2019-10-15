أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لا يمكن لأحد سلخ سوريا من عروبتها، موضحا أنها من الدول المؤسسة للجامعة العربية، وستعود لمقعدها حينما يكون المناخ والظروف متاحين، جاء ذلك خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN".

وأضاف "أبو الغيط"، أن منطق الأمور يقول إنه يجب أن يكون هناك خطوات لعودة سوريا للجامعة العربية، ولكن يجب على القيادة السياسية في سوريا التحرك من أجل عودة عضوية بلاده، لافتا إلى أن سوريا خرجت في ظروف عنف حرب أهلية فجرى تجميد عضويتها.

وتابع: "تصوري أن مسألة الإفراج عن المعتقلين، وعمل اللجنة الدستورية، وتوصل هذه اللجنة لتوافق حول الدستور، ووقف الاقتتال على الأرض، كل هذه المسائل تهيأ مدى رغبة الحكم في سوريا لعودته للجامعة العربية".