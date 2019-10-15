نفت وزارة المالية ما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول فرض ضريبة جديدة على السجائر أو المشروبات الغازية لتمويل التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أنه لا يوجد فرض ضرائب جديدة في الوقت الحالي.

وأضافت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الحكومة تعمل جاهدة على استقرار السياسات الضريبية.

جاء ذلك توضيحا لما نشرته بعض المواقع الإخبارية من تفسير خاطئ لتصريحات الوزير بالأمس حول أن هناك بعض الدول العربية لجأت لفرض ضرائب على السجائر والمشروبات الغازية عند الحاجة لزيادة تمويل التأمين الصحي.