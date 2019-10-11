قال الدكتور علي محروس أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إن السجائر الإلكترونية كانت موجهة في بداية ظهورها إلى المدخنين لتقليل آثار التدخين.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن الكثير من الدراسات ذهبت إلى أن تدخين السجائر الإلكترونية "فيب" أكثر أمانًا من التدخين العادي بنسبة 95% على المدى القصير.

وتابع: "لا نستطيع أن نجزم بأن السجائر الإلكترونية أكثر أمانا على المدى البعيد أو أنها لا تسبب أمراضًا سرطانية، فيمكن أن نقيس آثارها على هذا المدى بعد 20 عامًا لكن المعطيات الحالية تذهب إلى أنه أكثر أمانًا".

وأشار، إلى أن بعض الآثار السلبية لوحظت على مدخني السجائر الإلكترونية، مثل معاناة المدخن من بعض القرح في الفم ونزيف اللثة وبعض المشكلات في الجيوب الأنفية وبعض الانتفاخات والحموضة.