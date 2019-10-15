أعلنت شبكة Netflix عن حاجتها لكاتب عربي ثنائي اللغة متمرس للانضمام إلى فريق عمل الكتابة بالشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتكون الأفضلية للكتاب الذين أثبتوا كفاءة في كتابة وتحرير المحتوى الإبداعي العالمي باللغة الإنجليزية.

ووضعت الشبكة عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين وهي على النحو التالي:

الطلاقة الأصلية في اللغة الإنجليزية والعربية، ليكون المتقدم قادرًا على فهم وتقييم المحتوى باللغة العربية دون ترجمة.

منظور دقيق على وسائل الإعلام باللغة العربية.

أن يمتلك المتقدم أكثر من 5 سنوات خبرة في الكتابة ذات الصلة.

قدرة استثنائية في الكتابة القصيرة والتحرير.

إجادة مهارات التواصل والمهارات التنظيمية.

ويطلب من الراغب في الانضمام لفريق العمل إحضار الآتي:

أمثلة منشورة مؤخرًا على النقد التليفزيون أو الكتابة الثقافية.

تجربة من العمل مع العلامات التجارية العالمية.

مع ملاحظة أنه سيُطلب من المرشحين إكمال تمرين كتابي موجز كجزء من عملية التقديم.

متطلبات الانضمام للفريق

يُتوقع منك البحث في العناوين وجمع المعلومات من المصادر الإقليمية باللغة العربية، ولتتمكن من كتابة نسخة واضحة وجذابة ودقيقة باللغة الإنجليزية؛ فعليك أن تكون على دراية باللهجات الأربعة عشر المختلفة وأن تتقن اللغة العربية الفصحى المصرية الحديثة.

ستقوم بكتابة ملخصات على مستوى العنوان مع التركيز بشكل خاص على المحتوى ذي الأصل المحلي، وستعمل مع فريق موهوب من كتاب الترفيه والمحررين والزملاء في جميع أنحاء العالم لبناء السياق حول العناوين والمساعدة في توصيل المستخدمين بالمحتوى الذي يستخدمونه بحب.

في بعض الأحيان؛ ستطبق خبرتك في الكتابة وشغفك بالسينما والتلفزيون في مشاريع الابتكار متعددة الوظائف، وذلك بالتعاون مع فرق أخرى للكتابة والتحليل والترجمة والتصميم والمنتجات.

فريق العمل بالشركة بعيد إلى حد كبير، لذلك سيتوجب عليك استخدام Slack وGoogle Hangouts والبريد الإلكتروني والأدوات الرقمية الأخرى للتواصل بشأن المهام والمشاريع والمواعيد النهائية للنشر، وسيتطلب الانضمام للفريق التواصل اليومي مع فرق في كاليفورنيا وأوروبا، وزيارات رسمية للمكاتب.

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