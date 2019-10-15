أكدت الدكتور نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن هناك تعاونا كبيرا بين الوزارة وعدد كبير من الوزارات الأخرى، في إطار يخدم الجميع، وأضافت: "إحنا كلنا كحكومة هدفنا الوطن والمواطن".

وأضافت "مكرم" خلال استضافتها ببرنامج "مال وأعمال" على هامش مشاركتها بمؤتمر "مصر تستطيع 5" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مؤتمر "مصر تستطيع" في نسخته السادسة سيركز بشكل كبير على الدارسين المصريين بالخارج: "لدينا الكثير من الدارسين المصريين اللي بيطلعوا في منح دراسية ويتعلموا بره"، موضحة أن الأسر المصرية ترغب في إعادتهم والاستفادة منهم في بلدهم مصر.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة ستعمل جاهدة على تعظيم أطر الاستفادة منهم بتخصصاتهم المختلفة لخدمة بلدهم مصر، متابعة: "هناخد في مصر الدارسين برة ونشوف تخصصاتهم إيه وتميزهم في إيه ونوريهم الفرص الموجودة في مصر".