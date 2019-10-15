قال كريم أسعد، أحد المستثمرين المصريين في المجال الزراعي بالمملكة المتحدة، إنه اكتسب الخبرات خلال سفره إلى لندن منذ 9 سنوات، مشيرا إلى أنه يعمل على نقلها إلى مصر.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر شاشة "DMC"، على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية": "استثماراتنا موجودة بمصر ونعمل على زيادتها، نعمل في قطاع المحاصيل التجارية، ونريد نقل تجربة نجاح الإنجليز إلى مصر، كما نعمل على توسيع القاعدة التصديرية لمصر".

وتابع: "نعمل على التقارب مع صغار المزارعين والمصدرين لتجميع كميات كبيرة تجعلهم قادرين على التواصل مع السوق العالمي طوال العام أو لفترات طويلة، لتعظيم الدخل القومي من العملة الصعبة".

وأكد أن التغيير الكبير الذي تشهده مصر في مجال الاستثمار في عهد الرئيس السيسي دفعته للمشاركة في المؤتمر، موضحا أنه أحد المستثمرين الذين قابلوه: قالنا اللي عايز يعمل حاجة جديدة بأوراق كاملة وهو موجود هياخدها في فترة زمنية قريبة"، مستكملا: "جربت تجديد الرخصة، ومستثمرين معانا في مصر قالوا إنهم خلصوا أوراقهم في شهر بما فيها الرخصة المبدئية".

وأردف، أن مصر على الطريق الصحيح، لافتًا إلى أنه يجرى العمل على تحسين جودة المنتجات الزراعية لتسهيل تصديرها إلى الخارج، والحصول على شهادات الجودة الخاصة بسلامة الأغذية.