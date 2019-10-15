عدد الوطن غدا الأربعاء

تقرأ في عدد «الوطن» الصادر غدا الأربعاء.. «السيسي» لمستثمري «مصر تستطيع»: الدولة تحتاج سواعدكم لتغيير الواقع إلى الأفضل.. الرئيس: «الحكومة تتبنى إجراءات إصلاحية لمساندة الاستثمارات الجادة».. ويستقبل رئيس شركة «تويوتا» اليابانية.

كما تقرأ.. أردوغان مجرم حرب.. الرئيس الأمريكي يعاقب الأتراك، بعد 6 أيام من العدوان: «ترامب» يفرض عقوبات على وزارتي الدفاع والطاقة و3 وزراء.. وأوروبا تبدأ حظر الأسلحة.. و«بيلوسي»: لا تكفي.

وتقرأ في صفحات الرياضة.. «البدري» يبحث عن عناصر جديدة للمنتخب ويشيد بـ«الشحات وفتحي وقفشة» ويبحث عن ودية جديدة.. «فايلر» يوصي الأهلي برفض تأجيل القمة.. ومفاضلة بين «أزارو وأجايي» لقيادة الهجوم.. و«معلول» يرفض عدة عروض أوروبية وعربية.