أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القيادة السياسية المصرية الحالية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتمتع بالكثير من الحكمة من أجل إعادة البناء، وما يحدث الآن يراه ملحمة بناء وتغيير، حيث إن وزراء عرب وغربيين يسألوه دائما عن كيفية إنجاز مصر لكل هذه المشروعات القومية في وقت قياسي، ويقولون: "كيف تفعلها مصر؟.. وأين يجدون الوقت؟"، وذلك خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN".

وأضاف "أبو الغيط"، أنه دائما ما يرد على هؤلاء الوزراء بأن مصر بها رؤية وعزم وإرادة وفلسفة ومجتمع يحتضن قواته المسلحة وقيادته وطبقته المتوسطة، موضحًا أن هناك تراكم اقتصادي مصري هائل على مدى مئات السنين، أدى إلى أن يكون للمصريين القدرة على الإنتاج يوميًا 500 مليون رغيف.

وتابع: "نحن بلد تزيد سنويا 2 مليون مواطن، والآن أصبحنا بسبب ما يحدث داخل القاهرة في طور بناء عاصمة إدارية جديدة من أجل الاستيعاب السكاني، وهذا لا يعني أنه في السابق لم يكن هناك بناء".