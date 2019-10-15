استعرض الإعلامي أحمد موسى، الحوار الذي أجرته "الوطن"، مع ‎الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية وأحد كبار علماء الأمة، والذي أفتى فيه بأن الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية حرام شرعاً، وما تروج له إرجاف وإفساد في الأرض وليس جهاداً على الإطلاق، وأن تكفير الحاكم أو الدولة واستحلال الدماء المحرمة دعاوى إرجاف يسولها الشيطان لهم وتعد من كبائر الذنوب، موضحاً أن ما تفعله "الإخوان" أشد أنواع البغي والفساد. ‎

د. شوقي علام: الانضمام إلى "الإخوان" حرام شرعا.. وتكفير الحاكم والدولة "من الكبائر"

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، إن الفتوى التي أصدرها مفتي الجمهورية تاريخية، لأنها الأولى من نوعها في تاريخ مصر.

واستعرض مقدم البرنامج، ما قاله مفتي الديار المصرية، بشأن أن "‎الانضمام لكل الجماعات الإرهابية باختلاف مسمياتها حرام شرعاً، فالدين الإسلامى يحرم الانتماء لجماعات تبيح القتل والعنف وسفك الدماء، وتمارس أفعالاً تشوه الإسلام وتنشر الفتن والدمار والخراب، فالشرعية تدعو لنبذ كل فعل يؤدى للكراهية والشقاق، والأفكار الهدامة والمتطرفة التى ترهب الناس وتهدد أمن البلاد والعباد، وتعيث فى الأرض فساداً، وما تروج له الجماعات الإرهابية المرجفة، ومنها الإخوان، إنما هو إفساد فى الأرض وليس جهاداً على الإطلاق".

وعلق موسى، على ما تقدم قائلًا: "كل التحية لحضرتك يا فضيلة المفتي، أشكرك، ياللعار على هذه الجماعة وكل من انتمى إليها، شوهوا الدين وكفروا كل من اختلفوا عنهم، فالمصريون بالنسبة لهم كفار وقتلهم مستباح، القتل عندهم أسهل من شراء كوب شاي، لكن الإسلام يحرم ذلك".