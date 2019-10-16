أستاذ علاقات دولية يُعدد إنجازات الحكومة خلال الفترة الماضية

عدد الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية الفترة الأخيرة، وقال إن الحكومة استطاعت خلال فترة قصيرة تجديد البنية التحتية وزيادة شبكات الطرق وتخفيض البطالة، وزيادة معدل النمو الاقتصادي.

وأضاف "سنجر"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي خالد أبو بكر، على شاشة " الحياة"، أن الحكومة استطاعت تطوير قطاعات السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية، فرغم العقبات الكثيرة التي واجهتها الحكومة إلا أنها نجحت في تطوير الكثير من المؤسسات والقطاعات.

وأشار إلى أن مشروع التأمين الصحي الذي بدأ تطبيقه في محافظة بورسعيد نقلة كبيرة لخدمة المواطنين، كما أن الحكومة استطاعت تلبية احتياجات المواطنين وهذا هو النجاح الحقيقي لإدارة السياسة العامة للدولة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا يوجد حكومة لديها كفاءة بنسبة 100%.