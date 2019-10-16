أهالي "تليانة" بالدقهلية يشعلون النار في منزل سيدة متهمة بقتل شاب

أشعل أهالي قرية "تليانة"، بمركز المنصورة، النار في منزل سيدة متهمة بقتل شاب وحاولوا منع سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق، غضباً من السيدة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، يفيد العثور على جثة شاب بالقرب من أحد المصارف، وقيام الأهالي بإشعال النيران في منزل سيدة اتهموها وبناتها بقتله.

وأكدت تحريات المباحث أن المتوفى يدعى أحمد المتولي إبراهيم، 19 عاما، واقتحم الأهالي منزل سيدة تدعى "فادية"، ووجدوا 4 سيدات كن بالمنزل وقت الواقعة.

وانتقل ضباط المباحث وقوة من الشرطة وسيارات المطافئ للقرية، وانتقل مدير الأمن إلى مكان الواقعة، وتدخلت الشرطة، وتمكنت من القبض على المتهمة، وجرى احتجازها بمركز شرطة المنصورة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

وقال شهود عيان بالقرية إن المتهمة تستخدم منزلها فى أعمال منافية للآداب واحتجزت الشاب أحمد المتولي إبراهيم، 19 عاما، وشقيقه محمد 20 عاما، بحسب قولهم، بمنزلها لعدة أيام مقيدين تعرضوا خلالها للضرب والتعذيب، من خلال أحد الشباب العاملين تحت إمرتها، وجرى تصوير الواقعة.

وأوضح الشهود أن الأهالي عثروا اليوم على جثة الشاب واعترف شقيقه بما تعرضوا له من الضرب والتعذيب بمنزل المتهمة.