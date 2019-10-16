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"الصناعات الهندسية": إجراءات الفحص الجمركي تستغرق 40 يوما

"الصناعات الهندسية": إجراءات الفحص الجمركي تستغرق 40 يوما

"الرحلة الأخيرة".. ماس كهربائي وراء انفجار سيارة طلاب الجامعة البريطانية

"الرحلة الأخيرة".. ماس كهربائي وراء انفجار سيارة طلاب الجامعة البريطانية

محافظة أسوان تستقبل 660 شكوى من المواطنين خلال العام الجاري

محافظة أسوان تستقبل 660 شكوى من المواطنين خلال العام الجاري

أهالي "تليانة" بالدقهلية يشعلون النار في منزل سيدة متهمة بقتل شاب

أهالي "تليانة" بالدقهلية يشعلون النار في منزل سيدة متهمة بقتل شاب

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