تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق اندلع بسوق المعمورة البلد، ما أدى لالتهام مخبز أفرنجي و6 فروشات، دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، بورود من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بنشوب حريق بسوق المعمورة البلد.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنتزه ثان، وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتهم، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى السيطرة على الحريق قبل امتدادها إلى المحال المجاورة.

أخطرت النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري من الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه، قال الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي المنتزه ثان في الإسكندرية، إن الحريق تسبب في تدمير مخبز أفرنجي و6 فروشات لبيع الخضراوات والفاكهة بسوق المعمورة البلد، مشيرًا إلى أن قوات إدارة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون إصابات أو وفيات.

وأضاف "الجندي"، لـ"الوطن"، أنه لم يتم تحدد أسباب اندلاع الحريق حتى الآن وما زال البحث جاريا لمعرفة الأسباب.