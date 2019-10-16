سبب مقطع فيديو، وجد على هاتف سيدة في قرية تلبانة بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، حالة من الغضب بين أهالي القرية الذين أشعلوا النيران في منزل هذه السيدة، ومنعوا قوات الحماية المدنية من الوصول للسيطرة على الحريق.

ويظهر في مقطع الفيديو شاب وهو مقيد اليدين والقدمين من الخلف، ومكمم الفم، حتى لا يصدر صوتا عاليا، فيما يظهر آخر ذكر بعض الأهالي أنه شقيقه، يمسك عصا غليظة ويعتدي عليه بالضرب وهو يقول له: "انطق، قول".. فيما تتحدث سيدة يظهر صوتها بوضوح في الفيديو، وهي تقول: قول له فين الخاتم، اسأله فين الخاتم، فيما يستكمل الشاب الاعتداء على المجني عليه، الذي يتحرك بشكل سريع على الأرض من شدة الألم، ويوجه السباب للشاب المعتدي، محاولا فك القيود. ويواصل الشاب المعتدي ضرب المجني عليه بالعصا في جميع أنحاء الجسد، وترتفع صرخات المجني عليه رغم تكميم فمه بقطعة من القماش.

وحصلت "الوطن" على فيديو يظهر منزل السيدة المقصودة وهو يشتعل.

وأكدت تحريات المباحث أن المتوفى يدعى "أحمد المتولي إبراهيم 19 سنة"، واقتحم الأهالي منزل سيدة تدعى "فادية" واعتدوا على 4 سيدات كن بالمنزل وقت الواقعة.

وأكد شهود عيان أن المتهمة تستخدم منزلها في أعمال منافية للآداب واحتجزت الشاب أحمد المتولي إبراهيم 19 سنة، وشقيقه محمد 20 سنة، بمنزلها لعدة أيام مقيدين، وتم تصوير الواقعة. وأجبرت شقيقه على تعذيبه تحت تهديد السلاح، وعندما تمكن الأخ من القفز من الشباك، قتلت الشاب المقيد، ثم ادعت أنه توفي بسبب تعاطيه عقار "الاستروكس".