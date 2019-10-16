ضبط صاحب مخبز باع 67 شيكارة دقيق مدعم فى البحيرة

نفذت إدارة تموين بندر دمنهور في البحيرة، اليوم، حملة موسعة على المخابز البلدية، لضبط المتلاعبين بالدقيق البلدي المدعم، والمخابز المخالفة في إنتاج الخبز.

وتمكنت الحملة، من ضبط أحد المخابز البلدية، تصرف صاحبه في كمية قدرها 67 شيكارة دقيق بلدي مدعم، ببيعها في السوق السوداء، كما حررت الحملة، 10 مخالفات لمخابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، ومخبز متوقف عن الإنتاج دون عذر أو إذن، كما تم ضبط مخبزين سياحيين يعملان دون ترخيص مسبق من الجهات الرسمية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.