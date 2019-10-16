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تقتل التربة وتلوث الهواء.. أبرز أضرار حرائق الغابات

تقتل التربة وتلوث الهواء.. أبرز أضرار حرائق الغابات

خبير: الأسبوع القادم سيحدد شكل الاقتصاد العالمي لمدة 10 سنوات

خبير: الأسبوع القادم سيحدد شكل الاقتصاد العالمي لمدة 10 سنوات

ضبط 155 طن أسمدة ومبيدات داخل مخزن غير مرخص بالبحيرة

ضبط 155 طن أسمدة ومبيدات داخل مخزن غير مرخص بالبحيرة

ضبط صاحب مخبز باع 67 شيكارة دقيق مدعم فى البحيرة

ضبط صاحب مخبز باع 67 شيكارة دقيق مدعم فى البحيرة

الشهيد الحي: ناديت زملائي وقلت لهم شوفوا رجليا ودراعي والسلاح

الشهيد الحي: ناديت زملائي وقلت لهم شوفوا رجليا ودراعي والسلاح

"فادية" قتلت "أحمد" والأهالي حرقوا منزلها.. القصة الكاملة لحادث تلبانة

"فادية" قتلت "أحمد" والأهالي حرقوا منزلها.. القصة الكاملة لحادث تلبانة

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"عمر".. مصري أحدث ثورة زراعية في "ليسوتو" يشارك بمؤتمر "مصر تستطيع"

كيف استخدمت دول العالم "سلاح العقوبات" لردع الهجوم التركي على سوريا؟

كيف استخدمت دول العالم "سلاح العقوبات" لردع الهجوم التركي على سوريا؟

حكاية رزوقة "أول الجزارين المحترمين" في إسكندرية: "خلي الفقير ياكل"

حكاية رزوقة "أول الجزارين المحترمين" في إسكندرية: "خلي الفقير ياكل"

نشرة التوظيف.. وظائف بـ"اتصالات" وجهة حكومية وبنوك والعربية للطيران

نشرة التوظيف.. وظائف بـ"اتصالات" وجهة حكومية وبنوك والعربية للطيران

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار غزيرة ورعدية وسيول تبدأ غدا

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار غزيرة ورعدية وسيول تبدأ غدا

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