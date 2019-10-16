الشهيد الحي: ناديت زملائي وقلت لهم شوفوا رجليا ودراعي والسلاح

هنأ المقاتل عبدالجواد سويلم أحد مصابي حرب الاستنزاف والملقب بالشهيد الحي الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق علام في برنامج "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور".

وأوضح سويلم أنه مازال يعطي محاضرات عن حروب أكتوبر والاستنزاف التي تعرض فيها لإصابة كادت تودي بحياته وفقد فيها زراعه وقدميه وعينه مشيرًا إلى أنه يمضي الأيام في محاضرات للطلاب عن حرب أكتوبر وعظمة المقاتل المصري.

ولفت سويلم أنه يبلغ من العمر الآن 73 عاما، وأن أجزاء من جسده بترت بعدما تعرض للقذف "ناديت على زملائي وقولت لهم شوفوا رجليا ودراعي والسلاح" مشيرًا إلى أنه طلب بقايا أجزاء جسده حتى لا يحصل عليها العدو ويعايروا المصريين بها، وأن زملاؤه حملوه وهم مصاب لمسافة 25 كيلو وأن الرئيس عبدالناصر أمر بدفن رفاته في مدافن الشهداء ببورسعيد مطالبًا حين وفاته أن يدفن بجوار رفاته بمقابر الشهداء ببورسعيد.