حصلت "الوطن" علي صورة "أحمد المتولي إبراهيم 19 سنة" ضحية التعذيب والقتل في قرية "تلبانة" مركز المنصورة، داخل بيت إحدى سيدات القرية وتدعى" فادية".

وتسببت الجريمة في غضب أهالي القرية وأشعلوا النار في منزل السيدة، ومنعوا سيارات الإطفاء من الوصول إليه لإطفائه، من غضبهم الشديد من فعلتها.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، يفيد العثور على جثة شاب بالقرب من أحد المصارف، وقيام الأهالي بإشعال النيران في منزل سيدة اتهموها وبناتها بقتله.

وأكدت تحريات المباحث أن المتوفى يدعى أحمد المتولي إبراهيم، 19 عاما، واقتحم الأهالي منزل سيدة تدعى "فادية"، ووجدوا 4 سيدات كن بالمنزل وقت الواقعة.

وانتقل ضباط المباحث وقوة من الشرطة وسيارات المطافئ للقرية، وانتقل مدير الأمن إلى مكان الواقعة، وتدخلت الشرطة، وتمكنت من القبض على المتهمة، وجرى احتجازها بمركز شرطة المنصورة، وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

وقال شهود عيان بالقرية إن المتهمة تستخدم منزلها فى أعمال منافية للآداب واحتجزت الشاب أحمد المتولي إبراهيم، 19 عاما، وشقيقه محمد 20 عاما، بحسب قولهم، بمنزلها لعدة أيام مقيدين تعرضوا خلالها للضرب والتعذيب، من خلال أحد الشباب العاملين تحت إمرتها، وجرى تصوير الواقعة.

وأوضح الشهود أن الأهالي عثروا اليوم على جثة الشاب واعترف شقيقه بما تعرضوا له من الضرب والتعذيب بمنزل المتهمة.