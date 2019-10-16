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"أردوغان" يعلن إنشاء منطقة آمنة لـ"اللاجئين" شمال سوريا.. وخبير دولي: لن تنجح

"أردوغان" يعلن إنشاء منطقة آمنة لـ"اللاجئين" شمال سوريا.. وخبير دولي: لن تنجح

مستشار "ترامب": الرئيس التركي قتل مدنيين أبرياء وخالف الأصول العسكرية لهذا عاقبناه

مستشار "ترامب": الرئيس التركي قتل مدنيين أبرياء وخالف الأصول العسكرية لهذا عاقبناه

بعد 6 أيام من العدوان على شمال سوريا.. "ترامب" يعاقب "الأتراك"

بعد 6 أيام من العدوان على شمال سوريا.. "ترامب" يعاقب "الأتراك"

لا لتدمير أطفالنا.. "أساس شغلنا الضرب".. صبي ميكانيكي "مفيش في جسمه حتى سليمة"

لا لتدمير أطفالنا.. "أساس شغلنا الضرب".. صبي ميكانيكي "مفيش في جسمه حتى سليمة"

"التخطيط": عمل المرأة يرفع دخل الأسرة 25% شهرياً

"التخطيط": عمل المرأة يرفع دخل الأسرة 25% شهرياً

البنك المركزى.. مصر تشارك بوفد فى اجتماعات "النقد الدولى" بـ"واشنطن"

البنك المركزى.. مصر تشارك بوفد فى اجتماعات "النقد الدولى" بـ"واشنطن"

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قبل جبل قطراني.. 7 معالم مصرية مدرجة ضمن مواقع التراث العالمي

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"عمر".. مصري أحدث ثورة زراعية في "ليسوتو" يشارك بمؤتمر "مصر تستطيع"

كيف استخدمت دول العالم "سلاح العقوبات" لردع الهجوم التركي على سوريا؟

كيف استخدمت دول العالم "سلاح العقوبات" لردع الهجوم التركي على سوريا؟

حكاية رزوقة "أول الجزارين المحترمين" في إسكندرية: "خلي الفقير ياكل"

حكاية رزوقة "أول الجزارين المحترمين" في إسكندرية: "خلي الفقير ياكل"

نشرة التوظيف.. وظائف بـ"اتصالات" وجهة حكومية وبنوك والعربية للطيران

نشرة التوظيف.. وظائف بـ"اتصالات" وجهة حكومية وبنوك والعربية للطيران

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار غزيرة ورعدية وسيول تبدأ غدا

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