صينية وأكواب الملك فاروق في منزل بشبرا.. ومالكه أمام الجنايات

قالت مصادر قضائية إن قضية الإتجار بالآثار المتهم فيها صاحب شركة خاصة تتعلق بمقتنيات ملكية تخص الملك فاروق وعليها توقيعه عثر عليها في منزل المتهم.

وأوضح أمر الإحالة الخاص بالقضية التي تحمل رقم 28 لسنة 2019 حصر تحقيقات مكتب النائب العام أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة، مدحت ميشيل جرجس صليب - محبوس احتياطيا - مقيم في شارع الشهيد محمد سامي - شبرا- القاهرة أنه في غضون شهر أكتوبر عام 2018 بدائرة قسم شرطة شبرا بمحافظة القاهرة، أخفى في مسكنه أثرا ينتمي للحضارة المصرية وهو صينية من معدن النحاس الأصفر عليها رنك ملكي - ختم ملكي - يرجع إلى الملك فاروق وعدد ستة أكواب على كل منها ذات الرنك الملكي حل كونه متحصل من جريمة سرقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة المتعلق بالقضية أنه بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية تقرر إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة وفقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبس المتهم احتياطيا.