قالت مصادر قضائية، إن قضية تهريب الآثار إلى إيطاليا تضم أحد المنقبين عن الآثار بمحافظات الصعيد، يدعى أحمد مجدي بالإضافة إلى القنصل الفخري السابق لإيطالبا بالأقصر، وشقيق وزير المالية الأسبق ومتهم آخر.

وأوضحت التحقيقات، أن منقب الآثار شريك للمتهمين وساعدهم في عملية اكتشاف الآثار والعثور عليها قبل تهريبها، وأنه ألقي القبض عليه، وهو محبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية، هو وشقيق وزير المالية الأسبق والمتهم الثالث، بينما المتهم الإيطالي لا يزال هاربا.

وكشفت المصادر أن القطع الآثرية المضبوطة، والتي جرى ضبطها في أماكن تخص المتهمين "أوتكر سكاكال وبطرس بطرس غالي شقيق وزير المالية الأسبق"، متنوعة وترجع لعصور مصرية قديمة عدة، بعضها يخص الأسرة العلوية وبعضها قطع ملكية، وكذلك عشرات القطع التي ترجع إلى الحضارات الإسلامية والبطلمية والرومانية، بالإضافة لقطع تخص العصر الفرعوني المتأخر.

وكشفت التحقيقات أن عدد القطع المهربة عبر المتهمين بلغ أكثر من 21 ألف قطعة، وقررت النيابة التحفظ على تلك القطع بمعرفة وزارة الآثار، لحين صدور حكم في القضية.

وأمر النائب العام بإحالة 4 متهمين للمحاكمة في هذه القضية، مع ضبط وإحضار المتهم الهارب أوتكر سكاكال القنصل الفخري السابق لإيطاليا بالأقصر.

ووفقا للمصادر فإن 3 متهمين محبوسين في القضية وهارب واحد هو المتهم الإيطالي، وجرى إدراج إسمه بقوائم الترقب والوصول ونشرة الإنتربول للقبض عليه.