كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يتضمن ظهور شخص يقوم بالاعتداء على آخر بالضرب.

تبلغ لمركز شرطة المنصورة بالدقهلية من إحدى المستشفيات بوفاة أحد المواطنين "عامل 20 سنة مقيم قرية تلبانة دائرة المركز، وبسؤال والده اتهم إحدى السيدات "ربة منزل 50 سنة- مقيمة بذات القرية" بالتسبب في وفاة نجله، حيث كان يعمل ويُقيم طرفها.

في وقت لاحق توجه بعض أهلية وجيران المتوفى لمنزل "ربة المنزل "المتهمة" وقاموا بإشعال النيران به، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وأمكن ضبط السيدة المتهمة في الواقعة والمتسببين في الحريق، والسيطرة على النيران وإخمادها، وتبين حدوث تلفيات ببعض نوافذ أثاثات المنزل.