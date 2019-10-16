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صور.. محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بيوم السياحة العالمي

صور.. محافظ أسيوط يشهد الاحتفال بيوم السياحة العالمي

"الزراعة" بيوم الأغذية العالمي: لدينا 7 ملايين مواطن يعانون من البدانة

"الزراعة" بيوم الأغذية العالمي: لدينا 7 ملايين مواطن يعانون من البدانة

وضع حجر أساس مدرسة السلام الإعدادية بسيوة بتكلفة 9 ملايين جنيه

وضع حجر أساس مدرسة السلام الإعدادية بسيوة بتكلفة 9 ملايين جنيه

"100 مليون صحة والاقتصاد الدائري" في مداخلات نواب مصر بالبرلمان الدولي

"100 مليون صحة والاقتصاد الدائري" في مداخلات نواب مصر بالبرلمان الدولي

دراسة تحذر من ارتفاع أعداد المنتحرين بين المراهقين السود في أمريكا

دراسة تحذر من ارتفاع أعداد المنتحرين بين المراهقين السود في أمريكا

"تولاى" صاحبة واقعة الاشتباه بالالتهاب السحائي: صحتي كويسة وراجعة لصحابي قريب

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