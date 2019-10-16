قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم، إحالة 73 طبيبا وممرضا وموظفا، بعدد من الوحدات والمراكز الصحية، ومراكز الشباب، والوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، بسبب تقصيرهم وإهمالهم في العمل، وتركهم مقار عملهم في الأوقات الرسمية.

وقال محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، إن إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية، برئاسة رفيق مقلد، مدير الإدارة، وعضوية مفتشا الرقابة والمتابعة محمد الشامي، وعبادة أبو زيد، نفذت خلال هذا الأسبوع، حملات مكبرة بشكل مفاجىء، على عدد من الوحدات الصحية والمراكز الطبية، والوحدة المحلية بالمدينة، والوحدات المحلية بالقرى، ومراكز الشباب، لمتابعة الانضباط الإداري داخل تلك المنشآت الخدمية.

وأسفرت الحملات عن إحالة 10 ممرضين وأطباء للتحقيق، بالوحدة الصحية بقرية أمليط، و4 بالوحدة الصحية بقرية شنديد، و5 بالوحدة الصحية بقرية صفد خالد، واثنتين من الممرضات بالوحدة الصحية بقرية ششت الإنعام، وموظف بمكتب رعاية الطفل بالمدينة، و10 ممرضات بالمركز الطبي بغرب إيتاي البارود، لغيابهم عن العمل، وتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية.

كما أحالت الحملات، موظفا للتحقيق لتركه العمل بمركز شباب ششت الإنعام، و20 موظفا بالوحدة المحلية بقرية ششت الإنعام، لغياب البعض عن العمل، وترك البعض الآخر العمل في الوقت الرسمي، و7 موظفين بالوحدة المحلية بقرية صفط الحرية، لغيابهم عن العمل ولعدم توقيع انصراف، و13 موظفا بالوحدة المحلية بإيتاي البارود، لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية.