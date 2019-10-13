أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، قيام مديرية الصحة والسكان خلال شهر سبتمبر الماضي، باتخاذ عدة إجراءات لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات بمدن ومراكز المحافظة، كان أهمها إنشاء مخزن للأدوية بقسم الغسيل الكلوي بمستشفى غرب النوبارية، والانتهاء من صيانة الأجهزة المعطلة وغسالتي المنظار وجهاز الأشعة وإصلاح 3 أجهزة تنفس صناعي، وتوريد ماكينتي تبكيت أتوماتيك ومنظاري حنجري من مخازن المديرية لمستشفى إدفينا، وإجراء أعمال تطوير بمستشفى إدكو من دهان أسقف العيادات الخارجية والمدخل والبوابة الرئيسية وإصلاح الأسانسير وتوريد جهاز رسم قلب.

كما جرى استلام 3 ماكينات غسيل كلوي منقولة من مستشفى المحمودية المركزي إلى مستشفى حميات كفر الدوار لرفع كفاءة وحدة الكلى بالمستشفى، وتشغيل قسم علاج طبيعي بوحدة طب الأسرة بسرنباي بإدارة المحمودية الصحية وتجهيز قسم علاج طبيعي للتشغيل بمركز طبي ناصر بإدارة دمنهور الصحية.

وقال الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة، إن مديرية الصحة خلال الشهر الماضي، أخذت 2339 عينة من المياه المرشحة والجوفية من الشبكات و125 عينة من طرود العمليات بمعرفة إدارة صحة البيئة، للتأكد من جودة مياه الشرب ومطابقتها للمواصفات والقرار الوزاري 458 لسنة 2007، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين، كما تم أخد 74 عينة من 50 وحدة للغسيل الكلوي للتأكد من جودة المياه المعالجة الخاصة بتلك الوحدات ومطابقتها للمواصفات.

وأضاف: "نفذنا برنامج الكشف المبكر عن نقص هرمون الغدة الدرقية والتمثيل الغذائي للأطفال حديثي الولادة وبلغ إجمالي عدد العينات المأخوذة 14584 عينة، وتم إبلاغ حالتين تأكيدية للتمثيل الغذائي تم تحويلها إلى المركز العلاجي بالإسكندرية، كما تم الإبلاغ عن 59 حالة تأكيدية للغدة الدرقية تم تحويلها للتأمين الصحي، وإرسال 44 ترخيص تداول نفايات طبية خطرة للمنشآت الحكومية والخاصة، وبلغ إجمالي ما تم حرقة 164150 كجم من المنشآت الحكومية والخاصة".

وبلغت عدد التعاقدات للمنشآت الخاصة مع أجهزة المحارق 123 تعاقد، كما تم المرور على 20 منشأة حكومية خلال الشهر ومتابعة أعمال منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.