قال وزير الشباب والرياضة إنّ الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تدرك تماما أهمية وضع احتياجات الشباب وتطلعاتهم في صميم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وتدرك دور الشباب في صياغة الحاضر بمفرداته وصناعة المستقبل بتفصيلاته.

وأضاف الوزير خلال كلمته بمؤتمر فعاليات نموذج محاكاة المؤتمر الدولي للأمم المتحدة للسكان والتنمية، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة مرور 25 عاما على انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والذى عقد بالقاهرة عام 1994، أنّ الوزارة نجحت في عمل 100 ناد للسكان بمراكز الشباب، وستصل إلى 600 ناد حتى 2030 في ظل خدمة هذه الأندية للشباب والمجتمع.

وتابع الوزير أنّ الدولة تعاونت مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتوصيل صوت الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، والدعوة لقيادة الشباب في مختلف المهام، ما يعكس اهتمام مصر بالشباب فقد حولنا الشباب لدرجة فاعلة وأكثر إيجابية واهتمامهم بدورهم المعنوي والتربوي.

واوضح الوزير أنّ حجم المخاطر والتحديات التي تواجهها مختلف بلدان العالم حاليا وهي كثيرة جدا، زادتنا يقينا بأنّ اللحاق بركب الشباب هو السبيل الوحيد لنحقق بهم ومعهم حلم بناء الدولة العصرية الحديثة، لهذه الأسباب عملت وزارة الشباب والرياضة يدًا بيد، مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتوصيل أصوات الشباب وتعزيز دورهم في تنمية بلادهم من خلال الأنشطة المختلفة التي لم تكن فقط مزيجا من بناء القدرات والدعوة بقيادة الشباب، بل كانت متمثلة في الحرص على رفع الوعي من خلال الأنشطة الرياضية والاجتماعية والاقتصادية والفنية والثقافية والتنويرية بوجه عام، لنشرك الشباب ونبني قدراتهم ونمكّنهم من المشاركة كمواطنين فاعلين.

وتابع أنّه بينما نحتفل اليوم بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لعقد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، تعي وزارة الشباب جيدا أهمية العمل وفقا لأفكار للشباب ومبادراتهم من أجل النهوض بدورهم في العمل مع حكوماتهم، من أجل ضمان التنفيذ الكامل والمعجل لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وإلقاء الضوء على الجهود الوطنية لتسخير المكاسب الديموجرافية من خلال زيادة الاستثمار في الشباب، لا سيما الصحة والتعليم.

وتتضمن فعاليات المؤتمر الذي تنفذه الوزارة على مدى يومين برامج تنفيذ برامج التعلم الأكاديمي والإبداعي، وتبادل الأفكار بشأن الصحة الإنجابية للشباب والمساواة بين الجنسين والممارسات الضارة ضد الإناث وتسخير العائد الديموغرافي، وكيف يمكن تسخير قوى الناعمة للفن والثقافة والرياضة لخدمة الاهداف الوطنية وبما يتماشى مع جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.