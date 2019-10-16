افتتح المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، والمهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور، مقر النيابة الإدارية في مدينة العبور، والتي صدر قرار المستشار وزير العدل رقم 6132/2019 بإنشائها بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 أغسطس 2019، بحضور عدد من المستشارين من قيادات النيابة الإدارية ولفيف من قيادات محافظة القاهرة.

وبدأ العمل في نيابة العبور مستهل العام القضائي الجديد في 1 أكتوبر 2019 لتختص بالعاملين بالقطاعات الكائنة بمدينة العبور ومركز ومدينة الخانكة والقرى التابعة لها.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار عصام المنشاوي في إطار خطة شاملة للتوسع في إنشاء أفرع للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية، حرصا على التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.