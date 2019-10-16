عاين فريق من نيابة أول المنصورة، والأدلة الجنائية لمديرية أمن الدقهلية، اليوم، مكان حريق كنيسة مارجرس بالمنصورة لبيان سبب الحريق، وللبحث عن وجود شبهة جنائية من عدمه.

وانتقل عدد كبير من الآباء والكهنة ومسئولي الكنيسة ومطرانية المنصورة بقيادة الأنبا داود، مطران المنصورة وتوابعها، والقمص إبرايم، راعي كنيسة مارجرس، وعدد كبير من قيادات الكنائس في محافظة الدقهلية، وذلك للتعرف على سبب الحريق.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث الدقهلية، يفيد بتصاعد ألسنة النيران من كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بشارع بورسعيد بالمنصورة.

وانتقلت قيادات الأمن وقوات الحماية المدنية وأكثر من 10 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق و سيارات وخزانات مياه شركة مياه الشرب والصرف الحصي بالدقهلية، وتبيّن أنّه شب في غرفة من الخشب أعلى مبنى الكنيسة، حيث ساعدت الأخشاب على زيادة اشتعال النيران.

وشارك في الإطفاء سيارات وخزانات مياه شركة مياه الشرب والصرف الحصي بالدقهلية، وانتشرت بمحيط الحريق أكثر من 12 سيارة إسعاف.

وشاهد أهالي مدينة المنصورة سحابة دخان كثيف تخرج من أعلي الكنيسة، مما تسبب في حالة من القلق،

وتمكنت القوات والمطافئ من السيطرة على الحريق قبل امتداده الى باقى أجزاء الكنيسة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.