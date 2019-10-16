شب حريق في حجرة أعلى كنيسة الشهيد مار جرجس بالمنصورة، بشارع بورسعيد، اليوم، وارتفعت ألسنة الدخان لمسافات كبيرة، وأكدت مصادر أمنية أن السبب وراء الحريق هو حدوث ماس كهربائي.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث، يفيد تصاعد ألسنة النيران من كنيسة الشهيد مارجرجس بشارع بورسعيد بالمنصورة.

انتقلت قيادات الأمن وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق قبل امتداده للمباني المجاورة، وتبين أن الحريق في غرفة من الخشب أعلى مبنى الكنيسة، وأدى اشتعال الأخشاب إلى تزايد النيران والدخان .

وأكدت مصادر أمنية أن سبب الحريق هو ماس كهربائي داخل الغرفة، مما تسبب في اشتعال الجدران الخشبية.

وشاهد أهالي مدينة المنصورة سحابة دخان كثيف تخرج من أعلي الكنيسة، مما تسبب في حالة من القلق، وتمكنت القوات والمطافئ من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقى أجزاء الكنيسة.