إغلاق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية في الجيزة

شنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم، حملة موسعة لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية.

وشكل خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بعد علمه بوجود مركزين للدروس الخصوصية، لجنة من مدير المديرية ومدير التعليم الخاص ومدير الأمن ومدير عام إدارة اكتوبر التعليمية وأعضاء جهاز المدينة.

وتوجهت اللجنة إلى "سنتر سمارت"، بالحي السابع، مكون من بدروم ودور أرضي وطابقين ويشغل الدور الثالث، ومكون من 10 قاعات، والقاعة تحوي ما بين 50 و500 طالب، وأغلق السنتر مع تشميعه من قبل الجهاز وبحضور اللجنة.

وتوجهت اللجنة لسنتر يضع اسم "مدرسة الأوائل"، وكذلك جرى غلقه وتشميعه بمعرفة اللجنة والجهاز. وأكد مدير المديرية، أنه لا بد من التصدي لتجار العلم بمراكز الدروس الخصوصية، مطالبا أولياء الأمور بمواجهه تلك الظاهرة.

وكان وزير التربية والتعليم، نفى ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن تبعية مدرسة دار الفتح النموذجية السورية بالسادس من أكتوبر، والتي قيل إنها تدرّس أفكارا تحض على التطرف، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال، عبر منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "الوزارة تحققت من الأمر وتأكدت أن هذه المدرسة لا تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من قريب أو بعيد".

وأوضح أن دار الفتح ليست مدرسة، ولكنها مركزا للدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع التنمية المحلية ووزارة الداخلية، ستغلق هذا المكان المخالف لقوانين الدولة المصرية، معقبا، "أنتظر تقريرا مفصلا من المديرية عن هذا الموضوع".