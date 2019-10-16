المفتي: استثمار الخلاف الفقهي جاء دعما للتماسك البشري

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إنّ المؤتمر عرض في جلساته قضية الخلاف الفقهي وما ينتج هن إدارته طبقًا للتعامل معه واستثماره للجانب الإنساني.

وأضاف علام خلال كلمته بختام أعمال المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، أنّ استثمار الخلاف الفقهي جاء لدعم التماسك البشري والمساهمة في بناء الحضارة الإنسانية المعاصرة.

ومن بين المحاور الرئيسية للمؤتمر: مناقشة كيفية تطوير الاطار التنظيمي للإدارة الفقيهة، مناقشة تاريخ إدارة الخلاف الفقهي، مراعاة التناقض وإدارة الخلاف الفقهي في دول العالم، إدارة الخلاف الفقهي الواقع والمأمول، عرض نتائج المؤشرات العالمية للفتوى، مناقشة ظاهرة التعال مع ظاهرة الإسلاموفوبيا، تجديد النظر للخلاف الفقهي ليكون بداية حل للمشكلات الإنسانية، تجديد الأصول الحضارية للتعامل مع الخلاف الفقهي وقضاياه، إعلان آلية فعالة لاستثمار مؤسسات المجتمع المدني والمجالات الاجتماعية المختلفة، وتطوير طائفة من الأفكار التي تبدي أنشطة إعلامية واجتماعية تشارك فيها مذاهب مختلفة".

وانطلقت فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، ويستمر حتى غد الأربعاء برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من الوفود العربية وكبار العلماء والمفتين من 85 دولة على مستوى العالم.

ويناقش المؤتمر عددًا من القضايا الفقهية، جميعها ترسخ لفكرة إدارة واستثمار الخلاف الفقهي بشكل إيجابي، كما يستعرض نقاط الاتفاق والافتراق بين النموذج الإسلامي وغيره في النظر إلى قضية الخلاف بصفة عامة، و"تاريخ إدارة الخلاف الفقهي عرض ونقد" ويطرح المشاركون في هذا المحور كيفية الاستفادة من التجربة الفقهية الإسلامية في عصور مختلفة، إضافة إلى موضوع "مراعاة المقاصد والقواعد وإدارة الخلاف الفقهي.. الإطار المنهجي".

أما موضوع "إدارة الخلاف الفقهي .. الواقع والمأمول"، فيناقش تطلعات عدة من خلال ما يدور من المدارسات والمناقشات في هذا المحور سعيًا إلى الخروج بنتائج عن الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي في الجانب الإفتائي، خاصة في جوانب الحياة كافة.

وشهدت وقائع المؤتمر انعقاد 3 ورش عمل تشمل الفتوى وتكنولوجيا المعلومات، وأخرى بشأن آليات التعامل مع ظاهرة الإسلاموفوبيا، وثالثة تختص بعرض نتائج المؤشر العالمي للفتوى.