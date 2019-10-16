أردوغان: لن ألتقي بوبيو أو بنس.. والرئاسة التركية: سيلتقيهما الخميس

أكدت الرئاسة التركية اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي غدا الخميس نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الذي توجه إلى أنقرة الأربعاء في مسعى للتوصل لوقف إطلاق النار في شمال سوريا.

وكان أردوغان قال لقناة "سكاي نيوز" إن بنس ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيقابلان نظيريهما التركيين فقط، لكن مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون عاد وأكد عبر تويتر أن الرئيس التركي "يخطط للقاء الوفد الأمريكي الذي يقوده نائب الرئيس" بنس.

وأعلن أردوغان لقناة "سكاي نيوز" أنه لن يلتقي إلا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا قام بزيارة أنقرة.

ونشر ألتون على تويتر مقطع فيديو قصير يؤكد فيه أردوغان لوسائل إعلام تركية أنه سيلتقي بنس ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المتوجهين إلى أنقرة.

والهدف من إيفاد ترامب لهذه البعثة هو محاولة إقناع أنقرة بإعلان وقف لإطلاق النار شمال سوريا.

وباشرت تركيا مدعومة من فصائل سورية موالية لها في 9 أكتوبر عدوانا عسكريا أسمته "نبع السلام" على وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الغرب سابقا لدورها الأساسي في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

واستبعد أردوغان أي محادثات مع القوات الكردية السورية وحضها على إلقاء السلاح والانسحاب من مواقعها على الحدود التركية.