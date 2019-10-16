التقى وزير الخارجية اليوم، بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، مستشار حكومة جمهورية ليتوانيا "ألجيرداس ستونتشايتس"، حيث تناول الجانبان أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وليتوانيا في كافة المجالات، فضلاً عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير استهل اللقاء بالإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون القائم بين البلدين، مشيدا بما شهدته العلاقات الثنائية من تطورات إيجابية، ولاسيما ارتفاع وتيرة الزيارات المتبادلة، وانعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة بين البلدين على المستوى الوزاري خلال زيارته الحالية.

وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية، أكد خلال اللقاء على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني والزراعة، وذلك بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري، ورفع معدل الاستثمارات.

واستعرض وزير الخارجية أبرز ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار في مصر، داعيا إلى استفادة الشركات الليتوانية بالفرص المتاحة في السوق المصري، كما نوه بأهمية العمل على تنمية العلاقات السياحية بين الدولتين، على ضوء تصدر مصر لقائمة المقاصد السياحية للمواطن الليتواني.

"ستونتشايتس" يشيد بالنجاحات المصرية على صعيد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن "ستونتشايتس" أشاد خلال اللقاء بالنجاحات المصرية على صعيد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً تطلع بلاده لتعزيز العلاقات مع مصر في كافة المجالات، كما أثنى على الجهود المصرية لمكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن دور مصر في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.