استقبل الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، المهندس محمد قبطان منسق عام حملة "هنجملها" بحضور الدكتور الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لإطلاق مبادرة "هنجملها" من داخل الجامعة لزراعة ألف شجرة مثمرة داخل الحرم الجامعي.

وقال رئيس جامعة طنطا، إن مبادرة "هنجملها" تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في كليات الجامعة المختلفة ونشر الوعي البيئي ومكافحة الاحتباس الحراري.

وأكد الدكتور عماد عتمان حرص الجامعة على المشاركة في كافة المبادرات المجتمعية، التي تخدم الوطن والمناطق المحيطة بالجامعة لنشر المساحات الخضراء، موضحاً استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الجامعة والجهات المختصة لتحقيق هدف المبادرة الأساسي بالحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي.

وأضاف "عتمان" أن المبادرة انطلقت بزراعة أشجار مثمرة، بكليات الزراعة والآداب والحقوق والتجارة.

وأوضح المهندس محمد قبطان، منسق المبادرة إلى تبني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمبادرة من خلال تدعيم الجامعة الحكومية بالأشجار المثمرة.