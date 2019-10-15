تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بلاغا من ثلاثة مواطنين، مقيمين بمحافظة الغربية بقيام عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 45,000 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 150.000 ألف جنيه، بزعم تسهيل سفرهم لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرص عمل بها، وعدم التزامه بذلك، ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.