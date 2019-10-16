تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

جامعة دمنهور تختتم برنامج إدارة الحوكمة في المستشفيات والمنشآت الصحية

جامعة دمنهور تختتم برنامج إدارة الحوكمة في المستشفيات والمنشآت الصحية

بطل فيلم "الموقف": طلعت زكريا انتهى من تصوير كل مشاهده قبل وفاته

بطل فيلم "الموقف": طلعت زكريا انتهى من تصوير كل مشاهده قبل وفاته

توصيل الغاز الطبيعي لـ 249 ألف عميل بالمنيا

توصيل الغاز الطبيعي لـ 249 ألف عميل بالمنيا

افتتاح 4 مدارس وتوسعات بالسنبلاوين في الدقهلية

افتتاح 4 مدارس وتوسعات بالسنبلاوين في الدقهلية

قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية بكلية الحربية والبحرية

قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية بكلية الحربية والبحرية

صور.. احتفالات شعبية في شوارع الإسماعيلية تزامنا مع العيد القومي

صور.. احتفالات شعبية في شوارع الإسماعيلية تزامنا مع العيد القومي

اختيارات الوطن

صديق ضحية حرائق لبنان يروي لحظات الشهامة في حياة "سليم": لم يتأخر يوما عن أحد

صديق ضحية حرائق لبنان يروي لحظات الشهامة في حياة "سليم": لم يتأخر يوما عن أحد

لا لتدمير أطفالنا.. "أساس شغلنا الضرب".. صبي ميكانيكي "مفيش في جسمه حتة سليمة"

لا لتدمير أطفالنا.. "أساس شغلنا الضرب".. صبي ميكانيكي "مفيش في جسمه حتة سليمة"

العدوان التركي على سوريا يسفر عن مقتل 70 مدنيا ونزوح 300 ألف في أسبوع

العدوان التركي على سوريا يسفر عن مقتل 70 مدنيا ونزوح 300 ألف في أسبوع

الشهادة بـ4 آلاف جنيه.. البحث عن "أم ملك" مروجة شهادات مزورة بالقليوبية

الشهادة بـ4 آلاف جنيه.. البحث عن "أم ملك" مروجة شهادات مزورة بالقليوبية

"ياسر" عمل مشروع لصناعة "البانيوهات": متستناش الوظيفة الحكومي

"ياسر" عمل مشروع لصناعة "البانيوهات": متستناش الوظيفة الحكومي

قبل جبل قطراني.. 7 معالم مصرية مدرجة ضمن مواقع التراث العالمي

قبل جبل قطراني.. 7 معالم مصرية مدرجة ضمن مواقع التراث العالمي

الأكثر قراءة

عاجل