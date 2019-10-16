أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولاية الشلف شمال البلاد، وتدمير قنبلة تقليدية الصنع و3 مخابئ للإرهابيين بولايتي باتنة شمال شرقي الجزائر والمدية شمال البلاد. وقالت في بيان، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت قوات الجيش، أمس الثلاثاء، عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولاية الشلف، فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى، أثر عمليات بحث وتفتيش متفرقة بكل من ولايتي باتنة والمدية قنبلة تقليدية الصنع وثلاثة مخابئ للإرهابيين تحتوي على أغراض مختلفة".

وأضافت الوزارة الجزائرية، أن حرس السواحل أحبط محاولة هجرة غير شرعية لستة أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بجيجل شمال شرقي البلاد، فيما تم توقيف 18 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان شمال غربي الجزائر وعنابة شمال شرقي البلاد.