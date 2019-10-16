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مسؤول فلسطيني: الانتخابات العامة مدخل لترتيب الوضع الداخلي

مسؤول فلسطيني: الانتخابات العامة مدخل لترتيب الوضع الداخلي

رئيس وزراء إسبانيا يجري محادثات طارئة بسبب احتجاجات كاتالونيا

رئيس وزراء إسبانيا يجري محادثات طارئة بسبب احتجاجات كاتالونيا

تأجيل محاكمة مقاول الشائعات لجلسة 7 نوفمبر

تأجيل محاكمة مقاول الشائعات لجلسة 7 نوفمبر

مستثمرون بـ"مصر تستطيع": الدولة اتخذت إجراءات لتحقيق الاستقرار بالسوق

مستثمرون بـ"مصر تستطيع": الدولة اتخذت إجراءات لتحقيق الاستقرار بالسوق

بدء زراعة 100 فدان بالنخيل والزيتون لشباب سيوة بالتعاون مع الفاو

بدء زراعة 100 فدان بالنخيل والزيتون لشباب سيوة بالتعاون مع الفاو

"الأمم المتحدة للسكان" تختار رامي رضوان سفيرا للنوايا الحسنة

"الأمم المتحدة للسكان" تختار رامي رضوان سفيرا للنوايا الحسنة

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صديق ضحية حرائق لبنان يروي لحظات الشهامة في حياة "سليم": لم يتأخر يوما عن أحد

صديق ضحية حرائق لبنان يروي لحظات الشهامة في حياة "سليم": لم يتأخر يوما عن أحد

لا لتدمير أطفالنا.. "أساس شغلنا الضرب".. صبي ميكانيكي "مفيش في جسمه حتة سليمة"

لا لتدمير أطفالنا.. "أساس شغلنا الضرب".. صبي ميكانيكي "مفيش في جسمه حتة سليمة"

العدوان التركي على سوريا يسفر عن مقتل 70 مدنيا ونزوح 300 ألف في أسبوع

العدوان التركي على سوريا يسفر عن مقتل 70 مدنيا ونزوح 300 ألف في أسبوع

الشهادة بـ4 آلاف جنيه.. البحث عن "أم ملك" مروجة شهادات مزورة بالقليوبية

الشهادة بـ4 آلاف جنيه.. البحث عن "أم ملك" مروجة شهادات مزورة بالقليوبية

"ياسر" عمل مشروع لصناعة "البانيوهات": متستناش الوظيفة الحكومي

"ياسر" عمل مشروع لصناعة "البانيوهات": متستناش الوظيفة الحكومي

قبل جبل قطراني.. 7 معالم مصرية مدرجة ضمن مواقع التراث العالمي

قبل جبل قطراني.. 7 معالم مصرية مدرجة ضمن مواقع التراث العالمي

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