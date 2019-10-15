أكد مستشار الحكومة السورية عبد القادر عزوز، أن العدوان التركي السافر ضد بلاده أبشع أنواع الجرائم الدولية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة السورية تقدمت في عدد من المحاور تجاه منطقة شمال الشرق بالتعاون مع حلفائها الذين أعلنوا رفضهم هذا العدوان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي دكتور محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور"، أن النظام التركي لم يدخر أي وسيلة من وسائل استجلاب الإرهابيين إلى بلاده، مشددًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية الراعي الأساسي لممارسات النظام التركي والحرب ضد الدولة السورية.

وتابع: "لا مشكلة لدينا في مواجهة الجيش التركي المحتل، لكن الولايات المتحدة موجودة بشكل دائم وتستهدف قوات الجيش العربي السوري ولا تسمح لها بالتوجه إلى تلك المنطقة جعلها تعيش حالة من الفراغ الأمني فحل محلها قوى الاحتلال التركي، الجماعات الإرهابية، والحركات الانفصالية".