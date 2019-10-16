أعلن اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، انتهاء الاعتمادات المالية لبدء رصف وتطوير طريق "مطروح - سيوة"، بدءا من منطقة بئر النصف في اتجاه سيوة مع ازدواج الطريق لتحمل شاحنات وسيارات النقل الثقيلة.

وأكد خلال مؤتمر شعبي بسيوة بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية على جهود المحافظة، وإعطاء الاهتمام لتنشيط السياحة، وحل المشكلات خاصة الطريق، ومنها تطوير طريق سيوة، وإعداد خطة لنهضتها سياحيا.

من ناحية أخرى، كرمت شعبة السياحة بالغرفة التجارية بالإسكندرية محافظ مطروح على جهوده في تنمية المحافظة، وذلك خلال زيارة الشعبة بسيوة تزامنا مع زيارته الميدانية للواحة وتواجد وفد شعبة السياحة.

وقال إيهاب الجندي، عضو مجلس إدارة الشعبة، إنه يجرى العمل حاليا لدعم وتنشيط السياحة الداخلية مع البدء لزيارة سيوة لمشاركة 40 شركة سياحية لدعم مكانتها السياحية من خلال برنامج ترويج مع الشركات المشاركة، حيث جرى تسليم درع الغرفة للمحافظ على جهوده لدعم التنشيط السياحي بالمحافظة وتنمية مطروح.