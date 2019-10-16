قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إن مديرية التضامن الاجتماعي أضافت 27 ألف و37 حالة جديدة ببرنامج "تكافل وكرامة" بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لتلك الأسر، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة لحماية الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية .

وأوضح الهجان، في تصريح صحفي اليوم، أن مديرية التضامن أصدرت 23 ألف و215 بطاقة فيزا "كرامة" و3822 بطاقة أخرى "تكافل"، بإجمالي 27 الف و 37 حالة جديدة ليصبح اجمالي عدد المستفيدين على مستوى المحافظة منذ إطلاق البرنامج 126 ألف 34 حالة مستفيد، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا لضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم.