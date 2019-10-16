بدء زراعة 100 فدان بالنخيل والزيتون لشباب سيوة بالتعاون مع الفاو

شهد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، انطلاق مشروع زراعة 100 فدان بالنخيل والزيتون بمنطقة أبو شروف شرق واحة سيوة، وتوزيعها على الشباب بالتعاون مع منظمة الفا،و وتقديمها للدعم الفنى للمشروع، وتدريب 100 شاب على الزراعة والري الحديث بنظام التنقيط.

وأطلق الغرابلي، مساء اليوم، شارة البدء بمشاركته في زرع أول شتلة زيتون بالموقع للبدء بالمرحلة الأولى للمشروع بمساحة 30 فدانا مع الإعداد لزيادة المساحة إلى أكثر من 100 فدان من خلال بئر عميق يحفر على بعد 500 مترا.

ووجه المحافظ بدراسة طبيعة مياه الري علميا ودرجة حرارتها المناسبة لري الزراعات المستهدفة من النخيل والزيتون، وإقامة حوض تبريد للمياه لتحقيق الاستدامة، مع تقديم جميع الدعم للشباب، وتذليل العقبات لتحقيق المستهدف من المشروع، وتوفير مصدر اقتصادي للشباب مع دعم جهود الدولة في مجال التنمية الزراعية.

وقال إنه سيجرى توزيع أرض المشروع لشباب سيوة من خلال التعاون مع مشايخ قبائل الواحة في وضع الضوابط والشروط المقننه، لحصول الشباب على قطع الأرض التي سيتم توزيعها بما يحقق الرضا لجميع المتقدمين للاستفادة من المشروع، وضرورة الاستفادة من التدريب العملي الذي نظمته "الفاو" وخبرات مزارعي سيوة مع استمرار المتابعة للمشروع وإزالة جميع العقبات، مقدما الشكر لجهود القوات المسلحة في إزالة التعديات على أرض المشروع، واستعادتها لشباب سيوة، كما قدم الشكر لمنظمة الفاو على تعاونها مع محافظة مطروح.

من جانبه أكد المهندس محمد يعقوب، مساعد ممثل منظمة الفاو للبرامج، أن المشروع يأتي بالتعاون مع محافظة مطروح ووزراتي الزراعة والري، ومنظمة الفاو التي تدرب الشباب وتوفر الدعم الفني، موضحا أن المشروع بدء منذ 2008، ولم يجرى تنفيذه لوجود عدة من معوقات، وتعدي على أرض المشروع.