وافق المجلس التنفيذي، برئاسة الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، بأمانة سر اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، على تخصيص مساحة 8 قراريط بقرية طيبة بمركز الرياض التابعة لمنطقة الزاوية لشباب الخريجين، التابعة للوحدة المحلية بالفيروز لإقامة مركز طبي عليها، وصدر قرار المحافظ رقم 7200 بتاريخ 27 سبتمبر 2019م، كما وافق على البروتوكول المبرم بين إدارة المرور ومديرية الشئون الصحية عن تعاطى المخدرات لقائدي المركبات والمتضمن الموافقة على قيام صندوق الخدمات بالمحافظة بتحصيل كافة المبالغ والغرامات والمنصوص عليها بقانون المرور مادة 263 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 121/ 2008م بالتنسيق مع إدارة المرور، ويسدد قائدي المركبات الذين تثبت إيجابيتهم لتعاطي المخدرات مبلغ 1000 جنيه فقط لصندوق خدمات المحافظة شامله قيمة التحاليل وعشرة أمثال قيمة الكشوف بخطاب من إدارة مرور كفرالشيخ، وصدر قرار المحافظ رقم 16581 بتاريخ 11 سبتمبر 2019م.

واستكمال مبنى الوحدة المحلية لقرية غرب تيره بالجهود الذاتية، تحت إشراف الإدارة الهندسية بالحامول، وجميع التبرعات عينيه تضاف بمخازن الوحدة ثم يصرف منها، وجرى مخاطبة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بموافقة المجلس التنفيذي، وعلى شرائح الأسعار الجديدة لرفع كميات كبيرة من ناتج تطهير بحيرة البرلس على النحو التالي: الكمية من 1 م3 حتى 5000 م3 بسعر 6 جنيهات للمتر، والكمية من 5001م3 حتى 20.000 م3 بسعر 5 جنيه للمتر، والكمية من 20.001م3 حتى 50.000م3 بسعر 4 جنيه للمتر، والكمية من 50.001 حتى أعلى كمية بسعر 3 جنيه للمتر، وتم اخطار مدير مشروع دعم وتنمية الخدمات بالديوان العام بموافقة المجلس التنفيذي.

وتجديد قرار التخصيص رقم 5272 لسنة 2014 والخاص بإقامة مقر للنيابة الإدارية ببلطيم على مساحة 396م2 أرض أملاك دولة (بمقابل حق انتفاع تحدده اللجان المختصة على أن تؤول الأرض الى الجهة المالكة " الوحدة المحلية "حال زوال سبب التخصيص) وفقاً لمحضر معاينة إدارة بلطيم الزراعية المؤرخة 25 مايو 2014م لمرور أكثر من عامان على صدور القرار، وصدر قرار المحافظ رقم 16702 بتاريخ 16 سبتمبر 2019م، وعلى رفع رسوم الاشتراكات بمدرسة تعليم القيادة (دورات تدريبية)، وصدر قرار المحافظ رقم 16693 بتاريخ 16 سبتمبر 2019م.

وتحصيل مبالغ نقدية مقابل رفع المكان المراد هدمه أو إنشاؤه أو تعليته وتحديد الاحداثيات للموقع واعطاء الطالب شهادة بإحداثيات الموقع لترفق بملف شهادة الصلاحية أو رخصة الهدم أو رخصة المباني (إنشاء أو تعلية)، وصدر قرار المحافظ رقم 16833 بتاريخ 20 سبتمبر 2019م، و على مذكرة الشئون القانونية بالمحافظة والمرفق بها موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تخصيص مساحة 6 قيراط الواقعة بحوض البطاطّ الشرقي نمره 6 بناحية قرية المطارفة - التابعة للوحدة المحلية لقرية الربع مركز البرلس تبرع المواطن السيد أحمد اسماعيل، وذلك لإقامة وحدة صحية عليها والموضحة الحدود والمعالم وفقاً لمحضر معاينة الإدارة الزراعية ببلطيم المؤرخـة 25 أغسطس 2019م، مقدماً خالص الشكر للمواطن المتبرع عن أهالي المطارفة بالربع بمركز البرلس.

ووافق المجلس التنفيذي على مذكرة الشئون القانونية بالمحافظة بشأن تعديل الحدود بقرار التخصيص رقم 28311 لسنة 2016م الصادر بتخصيص مساحة 80م2 الواقعة بحوض عقر أبو الخير/16 أرض أملاك دولة ملك الوحدة المحلية لقرية محلة دياى المجاورة لمبنى الإطفاء بالقرية – مركز دسوق لإقامة مكتب تموين عليها، وعلى مذكرة الشئون القانونية بشأن تخصيص مساحة (10) أفدنة بمنطقة ملاحة منيسي ببلطيم لإقامة محلج قطن جديد مطور في إطار خطة التطوير للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج للموافقة من حيث المبدأ لحين العرض على وزير الزراعة لكونها أرض أملاك دولة خاصة، وذلك بهدف دعم صناعة الغزل والنسيخ بكفرالشيخ

وعقد المجلس جلسته الشهرية اليوم، لمناقشة عدد من القرارات، والموضوعات، بحضور اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.