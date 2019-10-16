رفع شباب كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالمنصورة بالتعاون مع رئاسة حي غرب المنصورة ومعداتها، اليوم، جميع المخلفات الناتجة عن الحريق الذي شب في الكنيسة بشارع بورسعيد وإزالة المخالفات التي تعوق الحركة.

وكلف المحاسب أحمد عبدالسميع، رئيس حي غرب المنصورة، قطاع النظافة والورشة الصناعية، تحت إشراف مباشر من أشرف محمد عبدالواحد، نائب رئيس الحي، بسرعة إحضار المعدات اللازمة لسرعة إنهاء المهمة، حيث جرى رفع المخلفات الناتجة عن اشتعال الحريق بالكنيسة، وغسيل أرجاء المكان بناء على توجيهات الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث الدقهلية، يفيد تصاعد ألسنة النيران من كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بشارع بورسعيد بالمنصورة.

انتقلت قيادات الأمن وقوات الحماية المدنية وأكثر من 10 سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق قبل امتداده، وتبين أن الحريق شب في غرفة من الخشب أعلى مبنى الكنيسة، وأدى اشتعال الأخشاب إلى تزايد النيران والدخان.

وشارك في الإطفاء سيارات وخزانات مياه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وانتشرت بمحيط الحريق أكثر من 12 سيارة إسعاف.

وشاهد أهالي مدينة المنصورة سحابة دخان كثيف تخرج من أعلى الكنيسة، ما تسبب في حالة من القلق، وتمكنت القوات والمطافئ من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي أجزاء الكنيسة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.