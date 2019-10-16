واصل الدولار تراجعه، اليوم، قرشاً جديداً، فى عدد من البنوك، ليباع بـ16.27 جنيه مقابل 16.17 جنيه للشراء، فى بنوك «المصرف المتحد، التجارى الدولى، المصرف العربى الدولى والإسكندرية»، كما تراجعت أسعار الذهب، اليوم، بقيمة 7 جنيهات، مقارنة بأمس، ليباع عيار 24 بـ773 جنيهاً مقابل 780 جنيهاًً اليوم، فيما سجّل عيار 21، 677 جنيهاًً، وبيع عيار 18 بـ580 جنيهاًً، وسجّل جنيه الذهب 5417 جنيهاً.

"الجزارين": "المستورَد" يهبط بأسعار العجول 5 آلاف

وواصلت أسعار المواشى فى السوق المحلية تراجعها، بقيمة 5 آلاف جنيه فى العجل 400 كيلو، فى عدد كبير من المحافظات، ليباع الكيلو الحى بسعر 40 جنيهاً، والعجل بـ16 ألفاً مقابل 21 ألف جنيه قبل شهرين، دون أى انعكاس حقيقى لهذا التراجع على المستهلك، ما أرجعه محمد العربى، نائب رئيس شعبة الجزارة بغرفة القاهرة، إلى ضعف الرقابة.

وقال «العربى»، إن الدولة صاحبة الفضل الكبير فى تراجع أسعار المواشى، لتوفيرها كميات كبيرة من اللحوم المستوردة والعجول السودانية والكينية والإثيوبية فى منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والأسواق.