تراجع الدولار إلى 16.18 جنيه للشراء فى 5 بنوك، هى «الأهلى الكويتى، وقناة السويس، والمصرف المتحد، والبنك التجارى الدولى والإسكندرية»، مقابل 16.28 للبيع.

وفقدت العملة الأمريكية، اليوم، قرشاً مقابل الجنيه، فى عدد من البنوك، منها «الأهلى المصرى، والعربى الأفريقى الدولى، وعودة، والإمارات دبى الوطنى، وHSBC»، ليباع بـ16.29 جنيه مقابل 16.19 جنيه للشراء.

وواصلت مصانع الحديد تخفيض أسعارها، للمرة الثالثة على التوالى خلال 15 يوماً بشكل غير معلن، مقارنة ببداية الشهر.

قال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، لـ«الوطن»، إن أسعار الحديد تراجعت 200 جنيه فى الطن، كما تراجعت أسعار الأسمنت بقيمة 30 جنيهاً للطن.

وقال «الزينى» إن عدداً كبيراً من شركات حديد التسليح المتكاملة والدرفلة خفضت أسعارها للمرة الثالثة على التوالى، الشهر الجارى، لتصريف المخزون الراكد من حديد التسليح.

وأشار إلى أن زيادة المعروض من الأسمنت فى السوق المحلية أدت إلى تراجع سعره، ليصل إلى 750 و770 جنيهاً.

حلويات المولد تتراجع 10%.. و"الغرف" لـ"المستهلكين": احذروا منتجات "بير السلم"

من جهة أخرى، انخفضت أسعار حلوى المولد بنسب تراوحت ما بين 5% و10% فى معظم الأصناف، مقارنةً بأسعار العام الماضى، بسبب تراجع أسعار السكر والعسل عالمياً.

وقال حاتم عبدالغفار، رئيس غرفة كفر الشيخ، صاحب مصنع حلوى، لـ«الوطن»، إن أكثر من 60% من الحلوى الموجودة فى الأسواق الشعبية من منتجات مصانع «بير السلم» غير المرخصة التى تستخدم فضلات مصانع السكر ومخزون المكسرات الخاص بشهر رمضان، وأن هذه المصانع تستخدم مكسبات طعم ورائحة منتهية بنسب تتجاوز المسموح به ما يضر بصحة المستهلكين.

وأشار إلى أن مصر تستورد أكثر من 70% من خامات الحلوى من الخارج حيث يجرى استيراد الفستق من سوريا واللوز من أمريكا وباقى أنواع المكسرات من تركيا وأفغانستان والفلبين وسريلانكا.