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القبض على سائح أجنبي تسلق الهرم الأكبر

القبض على سائح أجنبي تسلق الهرم الأكبر

عرض "رحلة الزمن الجميل" بمسرح العرائس غدا

عرض "رحلة الزمن الجميل" بمسرح العرائس غدا

صحة كفر الشيخ: لا مشكلات في تطعيمات الالتهاب السحائي في المدارس 

صحة كفر الشيخ: لا مشكلات في تطعيمات الالتهاب السحائي في المدارس 

رئيس وزراء أيرلندا: ما زلت أعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق لـ"بريكست"

رئيس وزراء أيرلندا: ما زلت أعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق لـ"بريكست"

وفد من الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسيف يزور مدارس الدمج بمحافظة الإسكندرية

وفد من الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسيف يزور مدارس الدمج بمحافظة الإسكندرية

الجيش العربى السورى على حدود "الرقة" بتفاهمات "كردية"

الجيش العربى السورى على حدود "الرقة" بتفاهمات "كردية"

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صديق ضحية حرائق لبنان يروي لحظات الشهامة في حياة "سليم": لم يتأخر يوما عن أحد

صديق ضحية حرائق لبنان يروي لحظات الشهامة في حياة "سليم": لم يتأخر يوما عن أحد

لا لتدمير أطفالنا.. "أساس شغلنا الضرب".. صبي ميكانيكي "مفيش في جسمه حتة سليمة"

لا لتدمير أطفالنا.. "أساس شغلنا الضرب".. صبي ميكانيكي "مفيش في جسمه حتة سليمة"

العدوان التركي على سوريا يسفر عن مقتل 70 مدنيا ونزوح 300 ألف في أسبوع

العدوان التركي على سوريا يسفر عن مقتل 70 مدنيا ونزوح 300 ألف في أسبوع

الشهادة بـ4 آلاف جنيه.. البحث عن "أم ملك" مروجة شهادات مزورة بالقليوبية

الشهادة بـ4 آلاف جنيه.. البحث عن "أم ملك" مروجة شهادات مزورة بالقليوبية

"ياسر" عمل مشروع لصناعة "البانيوهات": متستناش الوظيفة الحكومي

"ياسر" عمل مشروع لصناعة "البانيوهات": متستناش الوظيفة الحكومي

قبل جبل قطراني.. 7 معالم مصرية مدرجة ضمن مواقع التراث العالمي

قبل جبل قطراني.. 7 معالم مصرية مدرجة ضمن مواقع التراث العالمي

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