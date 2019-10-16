دعت وزارة الخارجية المواطنين بتجديد جوازات السفر الخاصة بهم، على ألا تقل مدة صلاحية جواز السفر عن ستة أشهر.

وقال السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، إنه "لوحظ رفض سلطات المطارات في بعض الدول السماح لأعداد من المواطنين المصريين بالدخول لدى وصولهم من موانىء الوصول، ومطالبتهم بالعودة إلى أرض الوطن أو الدول القادمين منها نظراً لأن صلاحية جوازات سفرهم تقل عن ستة أشهر، حيث ترجع سلطات تلك الدول ذلك إلى ما تقتضيه القواعد الدولية الخاصة بالإتحاد الدولى للنقل الجوى (الإياتا) والتي تقضي بألا تقل مدة صلاحية جواز السفر عن ستة أشهر".

ويهيب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج بالمواطنين المصريين الراغبين في السفر للخارج، بضرورة الالتزام بألا تقل مدة صلاحية جوازات سفرهم عند المغادرة عن (6 أشهر)، لاسيما أن أغلبية الدول تلتزم بعدم منح تأشيرات الدخول على الجوازات التي تقل مدة صلاحيتها عن ستة أشهر، كما تتمسك الدول التي تسمح بسفر المواطنين المصريين إليها دون تأشيرة دخول مسبقة بعدم السماح للمسافرين إليها بالدخول من موانىء الوصول إذا كانت صلاحية جواز السفر تقل عن ستة أشهر وقت وصولهم إلى منافذ الدخول بتلك الدول.