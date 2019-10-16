انتشرت شائعات مؤخرا عن ظهور مرض "الالتهاب السحائي" بين تلاميذ مدارس مدينة الإسكندرية، وأن إحدى الأطفال توفيت متأثرة بهذا المرض، الأمر الذي نفاه في البداية الدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، جملة وتفصيلا، مؤكدا عدم وجود حالات مرضية مصابة بالالتهاب السحائي أو الاشتباه به بالمحافظة، وذلك خلال مداخلة هاتفية له في أحد البرامج.

وحصلت "الوطن" على التقرير الطبي للطفلة "كارما مصطفى عبدالعزيز"، البالغة من العمر 6 سنوات، والتي دخلت مستشفى الأطفال الجامعي بالإسكندرية، أمس، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف صباحا، والتي قيل إنها ضحية مرض الالتهاب السحائي.

وقال التقرير إن الفتاة كانت تعاني من فقدان بالوعي وغيبوبة تامة وفشل كامل بالجهاز العصبي، وتوقف حركة التنفس وفشل بعضلة القلب وهبوط حاد بالدورة الدموية، وحموضة بالدم، وتبين من خلال التقرير أن الفتاة تم علاجها بالمستشفى، ووضعت على جهاز تنفس فور وصولها، وتم سحب عينات منها لإجراء التحاليل.

وأوضح التقرير أن القلب توقف في تمام الساعة الثانية عشر صباحا، وتم إنعاش القلب مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة صباحا، ثم توقف مرة أخرى، وأعلنت وفاتها في السابعة صباحا، وأكد التقرير أن الوفاه لم تحدث بسبب مرض الالتهاب السحائي، إضافة إلى عدم وجود حالات مشابهة بالمستشفى.